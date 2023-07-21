Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 14: Spuk im Hotel (1)
43 Min.Folge vom 21.07.2023Ab 12
Das Baywatch-Team fährt nach San Diego. Sie wollen den dortigen Kollegen die Einsatzmöglichkeiten der "Scarab"-Schnellboote demonstrieren. C.J. trifft in Sea-World den Mann ihrer Träume, Mitch seinen Bruder Buzzy und seinen Neffen Kyle.
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© FremantleMedia Limited