Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Hobie und der Riese

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 4vom 15.07.2023
Hobie und der Riese

Hobie und der RieseJetzt kostenlos streamen

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Folge 4: Hobie und der Riese

41 Min.Folge vom 15.07.2023Ab 12

Hobie und Mitch machen einen Ausflug zur Strandpromenade von Santa Monica und besuchen dort eine Schaubude, deren Attraktion der riesige Manny ist. In der Bude sehen sie den fast 2,40 m großen Mann, der von seinem Manager brutal angetrieben wird. Durch Zufall entdeckt Hobie Mannys Geheimplatz unter dem Pier. Dort hat der Gigant wunderschöne selbst geschnitzte Pelikane versteckt. Hobie ist begeistert - er freundet sich mit dem Riesen an ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
SAT.1 GOLD
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Alle 9 Staffeln und Folgen