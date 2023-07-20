Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 13: Damals und heute
41 Min.Folge vom 20.07.2023Ab 6
Zwei rüstige Senioren unterstützen Matt und Summer bei einer Rettungsaktion am Strand von Malibu. But und Cliff sind ehemalige Kollegen der beiden. Zusammen mit Ben Edwards bildeten sie einst die Eliteeinheit "Red Nights".
Weitere Folgen in Staffel 4
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© FremantleMedia Limited