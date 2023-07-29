Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 17: Tödliches Wissen
42 Min.Folge vom 29.07.2023Ab 12
Mitch ist frisch verliebt. Catherine Larsen heißt seine neue Herzensdame. Die Reporterin arbeitet an einer hochbrisanten Story. Ausgerechnet an Mitchs Strandabschnitt kommt sie kurz darauf auf mysteriöse Weise ums Leben.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© FremantleMedia Limited