Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 19: Schlagabtausch
41 Min.Ab 12
Ein halb Bewusstloser treibt auf die Küste von Santa Monica zu. Bei der Rettungsaktion legt sich Stephanie mit Scott Daniels von der Küstenwache an. Kurz darauf bekommt die Rettungsschwimmerin Gelegenheit, Daniels zu verblüffen.
