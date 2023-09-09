Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 11: Der Cowboy
41 Min.Folge vom 09.09.2023Ab 12
Caroline gibt sich die Schuld am Tod eines verunglückten Jugendlichen und macht sich große Vorwürfe. In ihrer Verzweiflung vernachlässigt sie ihre Arbeit, greift zum Alkohol und schließt sich sogar einer Motorradgang an.
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© FremantleMedia Limited