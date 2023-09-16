Zum Inhalt springenBarrierefrei
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Drei Engel für Logan

SAT.1Staffel 6Folge 14vom 16.09.2023
Drei Engel für Logan

Folge 14: Drei Engel für Logan

41 Min.Folge vom 16.09.2023Ab 12

Als ein Verrückter einen Mordanschlag auf Logan verüben möchte, wollen ihm C.J., Stephanie und Caroline helfen. Sie erinnern sich an die Serie "Drei Engel für Charlie" und versuchen sich als Detektivinnen, um so dem Täter das Handwerk zu legen.

