Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 14: Drei Engel für Logan
41 Min.Folge vom 16.09.2023Ab 12
Als ein Verrückter einen Mordanschlag auf Logan verüben möchte, wollen ihm C.J., Stephanie und Caroline helfen. Sie erinnern sich an die Serie "Drei Engel für Charlie" und versuchen sich als Detektivinnen, um so dem Täter das Handwerk zu legen.
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© FremantleMedia Limited