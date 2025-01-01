Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 19: Joey findet eine Familie
43 Min.Ab 6
Mitch und Hobie freuen sich. Einer Adotption von Joey scheint nichts mehr im Weg zu stehen. Doch da kommt Ryan mit einer schlechten Nachricht. Neely sorgt im Segelteam für Unruhe. Mit ihrem Ehrgeiz ist sie bei der Fun-Regatta völlig fehl am Platz.
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
6
