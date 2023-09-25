Zum Inhalt springenBarrierefrei
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Nochmal Glück gehabt

SAT.1Staffel 6Folge 16vom 25.09.2023
Folge 16: Nochmal Glück gehabt

41 Min.Folge vom 25.09.2023Ab 6

Mitch lässt sich, trotz seiner starken Höhenangst, dazu überreden, einen Fallschirmsprung zu wagen. Als er aus dem Hubschrauber springt, passiert das Unglück: Der Fallschirm öffnet sich nicht und auch der Ersatzschirm versagt.

