Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Wolken am Horizont

SAT.1Staffel 6Folge 5vom 26.06.2024
Folge 5: Wolken am Horizont

41 Min.Folge vom 26.06.2024Ab 6

Wie jedes Jahr bekommt Mitch Besuch von seiner Mutter Irene. Mitch merkt sofort, dass etwas mit ihr nicht stimmt. Er kann sie überreden, einen Arzt aufzusuchen. Der bestätigt Mitchs Verdacht: Irene leidet unter Alzheimer.

