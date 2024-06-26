Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 5: Wolken am Horizont
41 Min.Folge vom 26.06.2024Ab 6
Wie jedes Jahr bekommt Mitch Besuch von seiner Mutter Irene. Mitch merkt sofort, dass etwas mit ihr nicht stimmt. Er kann sie überreden, einen Arzt aufzusuchen. Der bestätigt Mitchs Verdacht: Irene leidet unter Alzheimer.
