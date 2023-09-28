Zum Inhalt springenBarrierefrei
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

SAT.1Staffel 6Folge 17vom 28.09.2023
Folge 17: Hawaii kann auch ganz anders sein (1)

41 Min.Folge vom 28.09.2023Ab 6

Mitch fährt mit seinem gesamten Team nach Hawaii. Dort will Mitch neue Schwimm- und Rettungstechniken lernen. Schon bald entpuppt sich das Paradies für Matt zu einem gefährlichen Abenteuer. Er wird von einem Skorpionfisch gestochen.

