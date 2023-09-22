Zum Inhalt springenBarrierefrei
Starke Männer

SAT.1 Staffel 6 Folge 15 vom 22.09.2023
Folge 15: Starke Männer

41 Min. Folge vom 22.09.2023 Ab 12

Der Catcher Nature Boy hat das Grundstück des Jugend-Sportclubs von Venice gekauft. Dem Club droht jetzt das engültige Aus, denn Rock will das Land verkaufen. Hulk Hogan kommt ins Baywatch-Hauptquartier. Er hat ein Hühnchen mit C.J. zu rupfen.

