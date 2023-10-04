Zum Inhalt springenBarrierefrei
FremantleStaffel 6Folge 22vom 04.10.2023
41 Min.Folge vom 04.10.2023Ab 6

Bei einem gemeinsamen Tauchgang mit Stephanie findet Cody auf dem Meeresgrund eine spanische Golddublone. Er lässt die Münze schätzen und erfährt, dass sie äußerst wertvoll ist. Deshalb kehrt er noch einmal mit Stephanie zu der Fundstelle zurück. Dabei stoßen sie überraschenderweise auf einen Behälter voller Kokain, den zwei Drogenkuriere dort kurz zuvor deponiert hatten. Als die beiden Gangster plötzlich auftauchen, kommt es zu einem erbitterten Kampf auf Leben und Tod ...

