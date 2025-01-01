Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Feuer und Wasser

FremantleStaffel 7Folge 10
Feuer und Wasser

Feuer und WasserJetzt kostenlos streamen

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Folge 10: Feuer und Wasser

41 Min.Ab 12

Ein großes Feuer am Pier bedroht Fischer und Touristen - Baywatcher und Feuerwehr arbeiten Hand in Hand. Nach dem Einsatz bilden sie eine Such- und Rettungseinheit. In einem gemeinsamen Training soll aus den Bewerbern die Elite herausgefiltert werden. Zwischen Rettungsschwimmer Neely und dem Feuerwehrmann Terry entsteht dabei eine faire Rivalität. Schon hat die Einheit ihren ersten Einsatz: In einem brennenden Gebäude befinden sich noch Menschen.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Fremantle
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Alle 9 Staffeln und Folgen