FremantleStaffel 7Folge 6vom 12.10.2023
38 Min.Folge vom 12.10.2023

Mitch lernt eine Gruppe behinderter Athleten kennen, denen es für die Teilnahme an den Paralympischen Spielen an Geld mangelt. Mitch hat eine Idee: Zusammen mit MTV-Video-Jockeys veranstaltet er die Beachblast-Spiele, deren Erlös den Behinderten zugute kommen soll. Während der Spiele kommt Mitch Idalis näher, der er als Vierzehnjähriger das Leben gerettet hat. Ihm bleibt jedoch nur wenig Zeit, die Erinnerung aufzufrischen: Er muss zwei Drachenflieger aus dem Wasser bergen.

Fremantle
