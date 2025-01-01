Zum Inhalt springenBarrierefrei
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Der 5000 Dollar-Mann

Staffel 7Folge 5
Der 5000 Dollar-Mann

Der 5000 Dollar-MannJetzt kostenlos streamen

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Folge 5: Der 5000 Dollar-Mann

41 Min.Ab 6

Bei einer "Junggesellen-Versteigerung" erwirbt die reiche Alicia für 5000 Dollar einen romantischen Ausflug mit Mitch. Ein Segelboot bringt beide auf eine einsame Insel. Enttäuscht muss Alicia jedoch feststellen, dass Mitch ihr Interesse an einer Affäre nicht teilt, eine Rückkehr ist ausgeschlossen, denn das Boot ist abgetrieben. Die verwöhnte Alicia macht Mitch nun das Leben zur Hölle. Indessen führt Cody eine Rollhockeymannschaft ins Finale eines großen Turniers.

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Fremantle
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

