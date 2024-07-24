Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 3: Casey Jean
41 Min.Folge vom 24.07.2024
In Bayern können Sie samstags von 17:00-18:00 Uhr das SAT.1 Bayern-Magazin empfangen. In allen anderen Verbreitungsgebieten empfangen Sie "Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu". // Casey Jean: C. J. freundet sich mit einem alten Mann namens Max an, der am Strand Stoffe verkauft. Eines Tages erleidet Max am Strand einen Herzinfarkt und stirbt. Wenig später findet C. J. sein Testament, in dem Max ihr vier Millionen Dollar vererbt hat ...
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© FremantleMedia Limited