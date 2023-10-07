Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Die portugiesische Galeere

FremantleStaffel 7Folge 12vom 07.10.2023
Die portugiesische Galeere

Die portugiesische GaleereJetzt kostenlos streamen

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Folge 12: Die portugiesische Galeere

41 Min.Folge vom 07.10.2023Ab 12

Mitten im Gespräch mit der Redakteurin Molly McCoy, die ihn gern als "Junggesellen des Monats" in ihrem Heft vorstellen möchte, muss Mitch einer Schwimmerin helfen, die nach der Berührung einer Portugiesischen Galeere, einer Quallenart, einen allergischen Schock erlitten hat. In der Zwischenzeit stecken Caroline und ihre Schwester Stephanie mitten in den Hochzeitsvorbereitungen. Doch bei der Zeremonie nachmittags am Strand ist Trauzeuge Mitch nirgends zu finden.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Fremantle
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Alle 9 Staffeln und Folgen