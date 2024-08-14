Zum Inhalt springenBarrierefrei
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Tödliche Bakterien

Staffel 7Folge 18vom 14.08.2024
Tödliche Bakterien

Folge 18: Tödliche Bakterien

41 Min.Folge vom 14.08.2024Ab 12

Sam, Neely und Caroline testen auf hoher See eine neue Tauchausrüstung, als in der Nähe plötzlich ein Militärjet abstürzt. Sofort eilen sie zum Unfallort und können den Piloten bergen und wiederbeleben. Der Pilot namens Quinlan hatte einen Behälter mit einem tödlichen Cholera-Erreger an Bord, den man angeblich Terroristen abgenommen hat. Kaum haben die drei Frauen die biologische Zeitbombe geborgen, erwartet sie die nächste Überraschung: Quinlan gehört zu den Terroristen.

