Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Kein Tag wie jeder andere

Staffel 7Folge 5vom 23.09.2023
Kein Tag wie jeder andere

Kein Tag wie jeder andereJetzt kostenlos streamen

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Folge 5: Kein Tag wie jeder andere

39 Min.Folge vom 23.09.2023

Unerträgliche Hitze lastet schon am Morgen über Malibu und lockt Heerscharen schwitzender Chaoten an den Strand: Eine Reggae-Gruppe dreht einen Videoclip, eine Motorradgang feiert eine Strandparty, Jetski-Fahrer stören Surfer, und als Krönung setzen unzählige Quallen zur Invasion an. In diesem Durcheinander hat Mitch einer gerade noch gefehlt: Der übereifrige Geheimdienstagent Dawson will die Kontrolle über den Strand übernehmen, bevor der Präsident zum Joggen kommt.

