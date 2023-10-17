Zum Inhalt springenBarrierefrei
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Staffel 7Folge 9vom 17.10.2023
41 Min.Folge vom 17.10.2023Ab 12

Donna bekommt ein Angebot vom "Playboy", das sie nicht ablehnen kann. Ihre Entscheidung hat jedoch erhebliche berufliche Konsequenzen. Als Mitglieder ihres Teams in einem Tunnel verunglücken, sind diese jedoch auf Donnas Hilfe angewiesen ...

