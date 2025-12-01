Wie alt ist das Flaschenkind? (2)Jetzt kostenlos streamen
Bezaubernde Jeannie
Folge 11: Wie alt ist das Flaschenkind? (2)
24 Min.Folge vom 01.12.2025
Jeannie hat aus Kummer darüber, dass sie ihr Geburtsdatum nicht kennt, ihre Zauberkräfte verloren. Während Roger versucht, mit Hilfe eines NASA-Computers das Datum zu errechnen, muss Tony Dr. Bellows ablenken, indem er ihm haarsträubende Geschichten über Rogers psychische Probleme erzählt. Dies tut er so glaubhaft, dass Bellows Roger zu einem Härtetest nach Alaska schicken will. In der Zwischenzeit hat Jeannie sich überlegt, dass sie ohne Geburtstag nicht älter werden kann ...
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Bezaubernde Jeannie
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: Sony Pictures Television International Deutschland