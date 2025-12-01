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Bezaubernde Jeannie

Wie alt ist das Flaschenkind? (2)

FavesStaffel 2Folge 11vom 01.12.2025
Wie alt ist das Flaschenkind? (2)

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Bezaubernde Jeannie

Folge 11: Wie alt ist das Flaschenkind? (2)

24 Min.Folge vom 01.12.2025

Jeannie hat aus Kummer darüber, dass sie ihr Geburtsdatum nicht kennt, ihre Zauberkräfte verloren. Während Roger versucht, mit Hilfe eines NASA-Computers das Datum zu errechnen, muss Tony Dr. Bellows ablenken, indem er ihm haarsträubende Geschichten über Rogers psychische Probleme erzählt. Dies tut er so glaubhaft, dass Bellows Roger zu einem Härtetest nach Alaska schicken will. In der Zwischenzeit hat Jeannie sich überlegt, dass sie ohne Geburtstag nicht älter werden kann ...

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