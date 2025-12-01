Kleine Lügen erhalten die FreundschaftJetzt kostenlos streamen
Bezaubernde Jeannie
Folge 12: Kleine Lügen erhalten die Freundschaft
25 Min.
Jeannie ist wieder einmal eifersüchtig - diesmal nicht auf eine attraktive Frau, sondern auf Tonys Hobby Football, für das er viel Zeit aufbringt. Kurzerhand zaubert sie sich einen Nebenbuhler für ihren Meister herbei. Tony tappt in die Falle: Vor Eifersucht ist er so niedergeschlagen, dass sogar seinem Vorgesetzten das veränderte Verhalten seines besten Astronauten auffällt. Als Tony jedoch Zeuge wird, wie Jeannie seinen Konkurrenten herbeizwinkert, wendet sich das Blatt ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Alle Staffeln im Überblick
Alle 5 Staffeln
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland