Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bezaubernde Jeannie

An der NASA herumgeführt

Staffel 2Folge 18
An der NASA herumgeführt

An der NASA herumgeführtJetzt kostenlos streamen

Bezaubernde Jeannie

Folge 18: An der NASA herumgeführt

24 Min.

Jeannie denkt ständig darüber nach, wie sie ihrem Meister das Leben erleichtern kann. Und sie weiß auch schon, wie sie seiner Überarbeitung entgegenwirken kann: Sie erschafft ganz einfach einen zweiten Tony. Während der eine im Weltall umherschwirrt, kann der andere sich zu Hause ausruhen - oder mit Jeannie fürstlich in Paris dinieren. Letzteres erweist sich allerdings als Fehler, denn französische Kollegen erkennen Tony und haken bei Dr. Bellows nach ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Bezaubernde Jeannie
Bezaubernde Jeannie

Bezaubernde Jeannie

Alle 5 Staffeln und Folgen