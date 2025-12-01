Bezaubernde Jeannie
Folge 18: An der NASA herumgeführt
24 Min.
Jeannie denkt ständig darüber nach, wie sie ihrem Meister das Leben erleichtern kann. Und sie weiß auch schon, wie sie seiner Überarbeitung entgegenwirken kann: Sie erschafft ganz einfach einen zweiten Tony. Während der eine im Weltall umherschwirrt, kann der andere sich zu Hause ausruhen - oder mit Jeannie fürstlich in Paris dinieren. Letzteres erweist sich allerdings als Fehler, denn französische Kollegen erkennen Tony und haken bei Dr. Bellows nach ...
Bezaubernde Jeannie
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland