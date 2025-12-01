Bezaubernde Jeannie
Folge 7: Sag's mit Schüssen
25 Min.
Jeannie überlegt ständig, wie sie ihrem geliebten Meister eine Freude machen kann. Weil Tony ein großer Westernfan ist, versetzt sie ihn eines Tages in eine Westernstadt - und zwar als Sheriff. Zwar hat Jeannie dafür gesorgt, dass Tony hervorragend schießen kann, doch seine Künste verlassen ihn schlagartig, als er von einer attraktiven Farmerstochter angehimmelt wird. Pech für Tony, dass gerade jetzt die "Ruchlosen Zehn" auftauchen, eine gefürchtete Verbrecherbande ...
Bezaubernde Jeannie
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
Altersfreigabe:
0
