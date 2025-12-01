Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bezaubernde Jeannie

Sag's mit Schüssen

Staffel 2Folge 7
Sag's mit Schüssen

Sag's mit SchüssenJetzt kostenlos streamen

Bezaubernde Jeannie

Folge 7: Sag's mit Schüssen

25 Min.

Jeannie überlegt ständig, wie sie ihrem geliebten Meister eine Freude machen kann. Weil Tony ein großer Westernfan ist, versetzt sie ihn eines Tages in eine Westernstadt - und zwar als Sheriff. Zwar hat Jeannie dafür gesorgt, dass Tony hervorragend schießen kann, doch seine Künste verlassen ihn schlagartig, als er von einer attraktiven Farmerstochter angehimmelt wird. Pech für Tony, dass gerade jetzt die "Ruchlosen Zehn" auftauchen, eine gefürchtete Verbrecherbande ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Bezaubernde Jeannie
Bezaubernde Jeannie

Bezaubernde Jeannie

Alle 5 Staffeln und Folgen