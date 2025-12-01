Eine Jeannie und zwei FlaschenJetzt kostenlos streamen
Bezaubernde Jeannie
Folge 20: Eine Jeannie und zwei Flaschen
25 Min.
Wieder einmal ist die Frau von Dr. Bellows restlos begeistert von einem Deko-Artikel, den sie im Nelsonschen Haushalt entdeckt: Es handelt sich um die Flasche, in der Jeannie lebt! Um keinen Verdacht aufkommen zu lassen, stellen Tony und Jeannie so schnell wie möglich eine Kopie her, doch beim Abholen vom Kopisten kommt es zu einer Verwechslung: Die Flaschen werden so vertauscht, dass das Original samt Flaschengeist im Haushalt von Dr. Bellows landet - fatal ...
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland