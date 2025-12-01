Bezaubernde Jeannie
Folge 15: Millionäre werden nicht böse
25 Min.
Schon lange träumen Tony und Roger davon, sich gemeinsam ein Segelboot zu kaufen. Zwar ist Tony durchaus bereit, einen Kredit aufzunehmen, doch dank Jeannie ist dies gar nicht nötig: Sie zaubert ihm einfach drei Millionen Dollar aufs Konto. Als Dr. Bellows Wind von Tonys plötzlichem Reichtum bekommt, glaubt er, ihn endlich überführen zu können, denn schon lange ist ihm der Astronaut verdächtig. Zu viel Mysteriöses geschieht immer wieder in seinem Umfeld ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Bezaubernde Jeannie
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
Altersfreigabe:
0
