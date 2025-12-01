Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bezaubernde Jeannie

FavesStaffel 2Folge 15
Folge 15: Millionäre werden nicht böse

25 Min.

Schon lange träumen Tony und Roger davon, sich gemeinsam ein Segelboot zu kaufen. Zwar ist Tony durchaus bereit, einen Kredit aufzunehmen, doch dank Jeannie ist dies gar nicht nötig: Sie zaubert ihm einfach drei Millionen Dollar aufs Konto. Als Dr. Bellows Wind von Tonys plötzlichem Reichtum bekommt, glaubt er, ihn endlich überführen zu können, denn schon lange ist ihm der Astronaut verdächtig. Zu viel Mysteriöses geschieht immer wieder in seinem Umfeld ...

