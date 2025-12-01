Bezaubernde Jeannie
Folge 8: Gelegenheit macht Liebe
25 Min.
Tonys Kollege Roger ist insgeheim eifersüchtig, weil Tony mit der bezaubernden Jeannie zusammenlebt. Deshalb denkt er sich ein gemeines Intrigenspiel aus: Er versucht Tony einzureden, dass sein Dschinn sich gar nicht so verhält, wie ein echter Geist aus 1001 Nacht es eigentlich tun sollte. Schließlich glaubt Tony ihm und verlangt von Jeannie, dass sie richtige Zaubertricks anwendet - nicht ahnend, welche Katastrophen damit auf ihn zukommen. Und Roger reibt sich die Hände ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Bezaubernde Jeannie
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
Altersfreigabe:
0
