Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bezaubernde Jeannie

Lieben auf einen Streich

FavesStaffel 2Folge 14
Lieben auf einen Streich

Lieben auf einen StreichJetzt kostenlos streamen

Bezaubernde Jeannie

Folge 14: Lieben auf einen Streich

25 Min.

Roger Healey, Tonys Freund, leidet darunter, dass er bei den Frauen nicht besonders gut ankommt. Als Jeannie davon erfährt, möchte sie natürlich helfen - und tut dabei, wie so oft, des Guten ein wenig zu viel. Dank ihrer Zauberkraft ist Roger plötzlich unwiderstehlich und kann sich vor weiblichen Fans kaum noch retten. Zu seinen Verehrerinnen gehört auch die Frau des NASA-Psychologen Dr. Bellows - und das hat für Roger, den frisch gebackenen Casanova, verhängnisvolle Folgen ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Bezaubernde Jeannie
Faves
Bezaubernde Jeannie

Bezaubernde Jeannie

Alle 5 Staffeln und Folgen