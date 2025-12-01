Eine Sekretärin für General PetersonJetzt kostenlos streamen
Bezaubernde Jeannie
Folge 26: Eine Sekretärin für General Peterson
25 Min.
Jeannie ist der Meinung, dass die Talente ihres Meisters bei der NASA nicht richtig gewürdigt werden und dass er es eigentlich verdient hätte, General zu sein. Als die Stelle der Sekretärin von General Peterson frei wird, bewirbt sie sich selbst darauf in der Hoffnung, auf diese Weise Tonys Beförderung ein wenig nachzuhelfen. Zunächst geht alles glatt, doch dann wird der Psychiater Dr. Bellows misstrauisch. Er lässt Jeannie zunächst vom FBI, dann von der CIA überprüfen ...
