Bezaubernde Jeannie
Folge 12: Der Hippie des Generals
24 Min.
General Schaefer, Tonys neuer Nachbar, ist als militaristischer Hardliner bekannt. Deshalb trifft es ihn um so härter, dass seine Tochter Suzie überhaupt nichts mit der Army am Hut hat, sondern eine begeisterte Anhängerin der Flower-Power-Bewegung ist. Als Tony eines Tages Suzie nach Hause fährt, lädt diese kurz darauf all ihre Freunde in Tonys Haus ein. Jeannie findet die ausgeflippte Runde sehr lustig und sympathisch, doch leider ist General Schaefer da ganz anderer Meinung ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bezaubernde Jeannie
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland