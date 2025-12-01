Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 15: Dann macht der Reiter plumps

24 Min.

Als millionste Besucherin eines Einkaufszentrums wird Jeannie zur "Königin des Supermarktes" gekrönt. Das macht ihr natürlich wahnsinnig viel Spaß, besonders, als sie erfährt, dass noch einige Gewinne damit verbunden sind - u. a. der Besuch eines großen Rodeos. Tony ist in größter Sorge, als Jeannie von zwei Cowboys zu dem Event abgeholt wird. Um sie im Auge zu behalten, begleitet er sie im Cowboykostüm. Und damit sind Schwierigkeiten programmiert ...

