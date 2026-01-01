Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der bissige Porzellanhund

Folge 20: Der bissige Porzellanhund

24 Min.

Jeannie liest regelmäßig das "Fachjournal für Geister", um zaubertechnisch auf dem neuesten Stand zu bleiben. Dabei erfährt sie eines Tages, dass man organische Stoffe in Porzellan verwandeln kann und probiert den neuen Trick sofort an ihrem unsichtbaren Hündchen Djinn-Djinn aus, das plötzlich ein sehr sichtbarer Porzellanhund ist. Als Mrs. Bellows dieses Objekt bei einem Besuch erblickt, ist sie restlos begeistert und will diesen reizenden Porzellanhund um jeden Preis haben ...

