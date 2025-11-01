Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bezaubernde Jeannie

Unsichtbares Haus zu verkaufen

Staffel 4Folge 16
Unsichtbares Haus zu verkaufen

Bezaubernde Jeannie

Folge 16: Unsichtbares Haus zu verkaufen

24 Min.

Jeannie hat die Nase voll davon, dass Tony jedes Wochenende im Haus herumwerkelt. Um ihn von den ständigen Reparaturarbeiten zu befreien, zaubert sie kurzerhand ein pflegeleichtes Apartment herbei. Gleichzeitig versucht sie, das Haus zu verkaufen, und Interessenten gibt es genug. Während der Verkauf schon beinahe über die Bühne geht, stellt Jeannie plötzlich fest, dass in dem Apartmenthaus viele attraktive junge Frauen leben - sofort macht sie alles wieder rückgängig ...

