Bezaubernde Jeannie
Folge 13: Der doppelte Tony (1)
24 Min.
Tony hat einen Geheimauftrag zu erledigen, der an einem nur wenigen NASA-Leuten bekannten Ort ausgeführt werden muss. Damit seine Abwesenheit nicht auffällt, wird ein Doppelgänger eingesetzt, der Tonys bisheriges Leben möglichst normal weiterführen soll. Dieser Geheimagent staunt nicht schlecht, als er den Nelsonschen Haushalt samt Flaschengeist aus der Nähe kennen lernt. Als der echte Tony erfährt, dass ein Ersatzmann eingesetzt wurde, befürchtet er zu Recht Schwierigkeiten ...
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland