Bezaubernde Jeannie
Folge 17: Die Frau des Gouverneurs
24 Min.
Jeannie hat einen ganz großen Wunsch: Sie möchte nur allzu gerne Gouverneursgattin sein. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass Tony zunächst Gouverneur wird, und dazu will sie ihm mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln verhelfen. Obwohl Tony sich ausdrücklich dagegen ausspricht, eröffnet sie für ihn den Wahlkampf, und auch Roger ist von der Idee begeistert. Nur Dr. Bellows und General Peterson wollen eine politische Karriere ihres Astronauten verhindern ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bezaubernde Jeannie
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland