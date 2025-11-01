Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bezaubernde Jeannie

Staffel 4Folge 8
Folge 8: Jeannie ist die Beste

24 Min.

Bevor Tony und Roger gemeinsam in den Weltraum starten, wollen sie auf der Erde testen, ob sie es längere Zeit miteinander aushalten. Roger soll bei Tony wohnen, während Jeannie sich in Bagdad aufhält. Es kommt, wie es kommen muss: Die beiden Freunde liegen sich von Anfang an in den Haaren, und Dr. Bellows erfährt unglücklicherweise davon. Der Weltraumflug ist nun natürlich stark gefährdet - wäre da nicht Jeannie, die auch aus der Ferne für Tony und Roger aktiv werden kann ...

