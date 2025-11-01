Wenn Flaschengeister sich verliebenJetzt kostenlos streamen
Bezaubernde Jeannie
Folge 18: Wenn Flaschengeister sich verlieben
24 Min.
Jeannies Mutter ist noch nie begeistert davon gewesen, dass Jeannie sich ausgerechnet in Tony Nelson verlieben musste. Weil sie viel lieber einen Sultan als Meister ihrer Tochter sehen würde, versetzt sie Tony von Zeit zu Zeit in einen totenähnlichen Schlaf. Als Dr. Bellows und General Peterson Tony in diesem Zustand erleben, sind sie höchst besorgt. Jeannie muss sich schnell etwas einfallen lassen. Sie zaubert ihre Mutter herbei, doch damit werden die Probleme noch größer ...
Alle Staffeln im Überblick
Bezaubernde Jeannie
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland