Bezaubernde Jeannie
Folge 21: Tony vor Gericht
24 Min.
In einem kleinen Provinznest namens Clarkstone wird Tony das Opfer eines raffinierten Betrügers, was nach zahlreichen Verwicklungen sogar dazu führt, dass Tony verhaftet und vor Gericht gestellt wird. Korruption und Vetternwirtschaft regieren in Clarkstone, und deshalb scheint der Betrüger leichtes Spiel zu haben. Tony und sein Freund Roger sind machtlos - doch sie haben ja noch Jeannie, und die lässt sich nicht so leicht verschaukeln. Ihre Zauberkunst ist mal wieder gefragt ...
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland