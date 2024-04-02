Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tageszusammenfassung 29: Neue Flirt-Chance und ein freiwilliger Exit

Staffel 2024Folge 30vom 02.04.2024
30 Min.Folge vom 02.04.2024Ab 12

Christian genießt seine Streicheleinheiten neuerdings wieder mit Maja. "Das wird nichts Ernstes geben...", versichert er Kumpel Kevin. Maja sieht das anders. Und ein:e Bewohner:in zieht die Reißleine. Angela und Tanja reflektieren inzwischen ihren Streit vom Vortag. Nach Frieden sieht das nicht aus.

