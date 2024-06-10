Big Brother live - Wer gewinnt das Finale?Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 10.06.2024
Benedikt, Christian, Frauke, Maja, Marcus oder Mateo? Wer gewinnt "Big Brother" 2024 und 100.000 Euro? Die Zuschauer:innen entscheiden, wer den Container als Siegerin oder als Sieger verlassen wird. Abgeschottet von der Außenwelt und rund um die Uhr von 60 Kameras überwacht, haben insgesamt 20 Bewohnerinnen und Bewohner 100 Tage im Container gelacht, geweint, gestritten, geliebt – und gegessen. Im Big Shop war Pasta der Spitzenreiter: 184,5 Kilo Nudeln landen im Warenkorb der Container-WG.
