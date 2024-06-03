Zum Inhalt springenBarrierefrei
Big Brother

Big Brother live - Marcus im Gefühlschaos und der nächste Live-Exit

JoynStaffel 2024Folge 92vom 03.06.2024
49 Min.Folge vom 03.06.2024Ab 12

Big Brother läutet die Finalwoche ein! Auf der Zielgeraden macht dem bereits nominierten Marcus vor allem eines zu schaffen: Zwar hat er im Container Gefühle für Frauke entwickelt, denkt aber auch an seinen Flirt in der realen Welt: "Ich habe ständig das Gefühl, dass ich irgendeinen enttäusche", gesteht er Nicos und Maja. "Ich fühle mich wie der letzte Arsch. Ich bin immer im Zwiespalt und ich hinterfrage mich jeden Tag." Maja tröstet ihn. Doch es hilft nichts, Marcus kommen die Tränen.

Weitere Folgen in Staffel 2024

