Tageszusammenfassung 94: Entrümpeln, motzen, lästernJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 95: Tageszusammenfassung 94: Entrümpeln, motzen, lästern
32 Min.Folge vom 06.06.2024Ab 12
Die Bewohner:innen entrümpeln das Lager des großen Bruders. Als Marcus an einem Punkt nicht weiterkommt, fängt er an heftig zu motzen. Das kommt nicht gut an: "Er meckert ja ständig rum, aber das schon seit Tag eins!", bringt es Mateo auf den Punkt. Den ganzen Tag über gibt es für die sechs Finalist:innen immer neue Herausforderungen. Erschöpft liegen Marcus und Frauke am Abend im Bett. Doch zu müde, um über Mateo herzuziehen, sind sie nicht. Sein ständiges Selbstmitleid nervt beide.
Genre:Unterhaltung, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen