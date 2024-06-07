Tageszusammenfassung 95: Finale Spekulationen und EmotionenJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 96: Tageszusammenfassung 95: Finale Spekulationen und Emotionen
33 Min.Folge vom 07.06.2024Ab 12
Marcus wird beim Gedanken an das bevorstehende Ende der Container-Zeit emotional: "Es war eine wunderschöne Zeit!" Die große Frage, die die Bewohner:innen kurz vor dem Finale umtreibt: Wer wird "Big Brother" 2024 gewinnen? Auf jeden Fall ein Mann, ist sich Frauke sicher: "Es wird definitiv Marcus oder Christian gewinnen." Auch Benedikt ist der Meinung, dass Männer statistisch gesehen bessere Chancen haben.
