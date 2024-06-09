Tageszusammenfassung 97: Emotionale Zeitreise kurz vor dem FinaleJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 98: Tageszusammenfassung 97: Emotionale Zeitreise kurz vor dem Finale
32 Min.Folge vom 09.06.2024Ab 12
Es ist das letzte "Big Brother"-Wochenende. Der große Bruder nimmt die Finalist:innen mit auf eine ganz persönliche Container-Zeitreise. Frauke, Maja, Benedikt, Christian, Marcus und Mateo dürfen sich im Wohnbereich den Start dieser Staffel und ihren Einzug zum ersten Mal anschauen.
Genre:Unterhaltung, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen