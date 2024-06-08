Tageszusammenfassung 96: Nach der PartyJetzt kostenlos streamen
Folge 97: Tageszusammenfassung 96: Nach der Party
32 Min. Ab 12
Nach Luxuseinkauf und Party kommen die Bewohner:innen unterschiedlich in die Gänge. Marcus hat es besonders mitgenommen, aber er ist entschlossen, im Haushalt mitzuhelfen. Ansonsten schwelgt man in Container-Erinnerungen und Hot Tub.
