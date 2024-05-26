Zum Inhalt springenBarrierefrei
Big Brother

Tageszusammenfassung 83: Trennung bei Maja und Christian

Tageszusammenfassung 83: Trennung bei Maja und Christian

Big Brother

Folge 84: Tageszusammenfassung 83: Trennung bei Maja und Christian

Folge vom 26.05.2024

Schock für Maja und Christian: Das Container-Pärchen geht getrennte Wege. Was ist passiert? Hinter dem nächsten Türchen des fiesen "Big Brother"-Adventskalenders verbirgt sich die Bestrafung für weitere Regelverstöße der Container-WG. Weil die Bewohner:innen tagsüber das ein oder andere Nickerchen gehalten haben, müssen Maja und Christian nun die Konsequenzen tragen. "Ihr dürft euch ab sofort nicht mehr im selben Raum aufhalten." Noch ein letzter Kuss - dann ist Schluss mit Kuscheln.

