Tageszusammenfassung 86: Jacqueline und Kevin sind zurück!Jetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 87: Tageszusammenfassung 86: Jacqueline und Kevin sind zurück!
32 Min.Folge vom 29.05.2024Ab 12
Überraschung für die Container-WG! Die ehemaligen Bewohner:innen Jacqueline und Kevin sind in besonderer Mission zurück: Sie übernehmen den Wocheneinkauf im Big Shop. Die aktuellen Bewohnerinnen und Bewohner verfolgen alles am Bildschirm und sind nach anfänglicher Wiedersehensfreude skeptisch. Die neu gewählte Containerchefin Maja bringt es auf den Punkt: "Wir sind am Arsch! Die wissen nicht, dass wir nichts mehr haben."
Genre:Unterhaltung, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
