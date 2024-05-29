Zum Inhalt springenBarrierefrei
Big Brother
Staffel 2024
Folge 87
vom 29.05.2024
Überraschung für die Container-WG! Die ehemaligen Bewohner:innen Jacqueline und Kevin sind in besonderer Mission zurück: Sie übernehmen den Wocheneinkauf im Big Shop. Die aktuellen Bewohnerinnen und Bewohner verfolgen alles am Bildschirm und sind nach anfänglicher Wiedersehensfreude skeptisch. Die neu gewählte Containerchefin Maja bringt es auf den Punkt: "Wir sind am Arsch! Die wissen nicht, dass wir nichts mehr haben."

