Big Brother

Tageszusammenfassung 93: Lovetalk und Tipps von Janine Pink und Sascha Sirtl

JoynStaffel 2024Folge 94vom 05.06.2024
Folge 94: Tageszusammenfassung 93: Lovetalk und Tipps von Janine Pink und Sascha Sirtl

32 Min.Folge vom 05.06.2024Ab 12

Big Brother überrascht die sechs Finalistinnen und Finalisten und lädt zwei seiner Legenden zur VIP-Grill-Party in den Container ein: Janine Pink und Sascha Sirtl. Die Freude über den Besuch ist riesig: Nach einer Containerführung fühlt Janine Pink Frauke und Maja auf den Zahn. Es geht natürlich um Männer, das Hin und Her mit Marcus und den aktuellen Zoff mit Christian. Auch Sascha Sirtl gibt den Bewohnerinnen und Bewohnern Tipps, schließlich lebte der 46-Jährige 365 Tage bei "Big Brother".

