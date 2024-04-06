Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Big Brother

Tageszusammenfassung 33: Ein (un-)ruhiges Wochenende?

JoynStaffel 2024Folge 34vom 06.04.2024
Tageszusammenfassung 33: Ein (un-)ruhiges Wochenende?

Tageszusammenfassung 33: Ein (un-)ruhiges Wochenende?Jetzt kostenlos streamen

Big Brother

Folge 34: Tageszusammenfassung 33: Ein (un-)ruhiges Wochenende?

32 Min.Folge vom 06.04.2024Ab 12

Die letzte Zeit im Container bei "Big Brother" 2024 war stürmisch. Streit, leidenschaftliche Liebe und unvorhergesehene Exits haben die Bewohner:innen erschüttert. Die Nerven sind strapaziert. Trotzdem sind noch einige Themen im Container ungeklärt geblieben. Können sie nach den mentalen Achterbahnfahrten nun zusammen ein entspanntes Wochenende verbringen oder heizen neue Konflikte die Stimmung im Container erneut an? Das erfährst du in der Tageszusammenfassung.

Weitere Folgen in Staffel 2024

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Big Brother
Joyn
Big Brother

Big Brother

Alle 3 Staffeln und Folgen